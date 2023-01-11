***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:11
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099837
BIST
10:055.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 75,10
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.064
En Düşük
5.006
10:0518,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:0520,1923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0306
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:051.136,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.136,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:05
|SDTTR
|56,65
|1.720.517
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|517.415
|% 9,96
|
|ARMDA
|257,00
|5.392.033
|% 8,67
|
|KLGYO
|3,14
|16.824.152
|% 5,37
|
|MAKIM
|25,04
|10.095.678
|% 5,21
|
|MARTI
|3,82
|47.656.616
|% -7,51
|
|POLTK
|1.798,60
|4.201.940
|% -6,84
|
|KATMR
|2,19
|30.237.219
|% -5,60
|
|AYCES
|96,65
|238.105
|% -5,25
|
|DIRIT
|6,42
|2.398.676
|% -5,03
|
|THYAO
|133,00
|461.812.198
|% 1,37
|
|ASELS
|58,85
|243.376.192
|% 1,20
|
|EREGL
|38,42
|226.754.577
|% 1,48
|
|EKGYO
|8,64
|223.228.226
|% 1,65
|
|KRDMD
|18,23
|142.770.570
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,64
|223.228.226
|% 1,65
|
|KATMR
|2,19
|30.237.219
|% -5,60
|
|MARTI
|3,82
|47.656.616
|% -7,51
|
|YKBNK
|9,62
|105.818.202
|% 0,94
|
|GSRAY
|8,14
|66.316.925
|% -0,97
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7781
|18,7799
|% 0,03
|
|Euro
|20,1799
|20,1923
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7762
|22,8904
|% 0,14
|
|Frank
|20,3036
|20,4260
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9864
|5,0114
|% 0,02
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,01
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,41
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.684
|7.749
|14,00
|
|Yarım
|3.732
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|-0,54
|