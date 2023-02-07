***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:00
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110206
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
0
En Düşük
0
18:0518,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
18:0520,2344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0252
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
18:051.135,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.135,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|2,12
|13.706.092
|% 0,00
|
|PEGYO
|4,94
|7.832.599
|% 0,00
|
|YGYO
|1,61
|7.523.516
|% 0,00
|
|KERVT
|13,15
|19.536.662
|% 0,00
|
|PLTUR
|12,49
|34.544.661
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,12
|13.706.092
|% 0,00
|
|PEGYO
|4,94
|7.832.599
|% 0,00
|
|YGYO
|1,61
|7.523.516
|% 0,00
|
|KERVT
|13,15
|19.536.662
|% 0,00
|
|PLTUR
|12,49
|34.544.661
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% 0,00
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 0,00
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% 0,00
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% 0,00
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8265
|18,8327
|% 0,04
|
|Euro
|20,2193
|20,2344
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6194
|22,7329
|% 0,24
|
|Frank
|20,2460
|20,3680
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0014
|5,0265
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|4,92
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,31
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.749
|7.817
|29,00
|
|Yarım
|3.786
|3.825
|14,00
|
|Çeyrek
|1.893
|1.913
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|0,10
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|1,14
|