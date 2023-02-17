***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:09
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114691
BIST
10:355.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 20,62
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.050
En Düşük
4.897
10:3518,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9660
En Düşük
18,8256
10:3520,0833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0657
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,3206
En Düşük
20,0272
10:351.105,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -7,25
|Açılış
|: 1.105,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.105,03
BIST En Aktif Hisseler10:35
|MAALT
|344,30
|12.537.942
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|48.546.567
|% 9,98
|
|OYAKC
|33,14
|619.751.295
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|74.468.457
|% 9,93
|
|CMBTN
|673,80
|22.019.137
|% 9,92
|
|KOZAL
|25,88
|370.663.642
|% -95,07
|
|FLAP
|8,90
|25.522.816
|% -9,64
|
|MACKO
|53,90
|71.847.509
|% -9,18
|
|RODRG
|64,20
|8.371.779
|% -8,55
|
|MRGYO
|4,42
|8.488.926
|% -8,30
|
|KRDMD
|18,85
|1.066.741.765
|% -1,98
|
|THYAO
|140,20
|895.738.356
|% 0,14
|
|TUPRS
|625,60
|869.724.877
|% -0,76
|
|EREGL
|43,62
|825.574.692
|% -1,98
|
|SASA
|116,20
|720.426.107
|% 4,12
|
|KRDMD
|18,85
|1.066.741.765
|% -1,98
|
|AKBNK
|16,31
|485.959.660
|% 1,30
|
|EKGYO
|7,43
|195.347.093
|% 1,64
|
|YKBNK
|9,17
|237.341.041
|% 0,55
|
|AFYON
|10,42
|225.335.323
|% 9,92
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8634
|18,8674
|% 0,11
|
|Euro
|20,0816
|20,0833
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,4598
|22,5724
|% -0,32
|
|Frank
|20,2155
|20,3373
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0146
|5,0397
|% 0,10
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-13,14
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.519
|7.593
|-63,00
|
|Yarım
|3.673
|3.715
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.858
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|83,92
|83,92
|-1,22
|
Seans Raporu
10:35
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