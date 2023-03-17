***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2023 15:25
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125852
BIST
17:185.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -34,66
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.162
17:1819,0050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
17:1820,2203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0814
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
17:181.192,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 19,77
|Açılış
|: 1.192,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:16
|TRCAS
|15,54
|48.153.710
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.200.760
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.896.245
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.380.295
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,40
|22.818.814
|% -8,59
|
|PENTA
|21,46
|552.451.760
|% -7,90
|
|ULUSE
|153,00
|103.987.004
|% -6,08
|
|BRKSN
|10,15
|18.916.583
|% -5,32
|
|ASTOR
|64,40
|5.734.018.979
|% 9,15
|
|ISCTR
|15,02
|5.229.281.388
|% 2,18
|
|GOKNR
|21,04
|4.349.468.390
|% 8,01
|
|ASELS
|57,35
|3.544.246.295
|% 2,05
|
|OYAKC
|41,42
|2.902.020.094
|% 1,32
|
|ISCTR
|15,02
|5.229.281.388
|% 2,18
|
|GOKNR
|21,04
|4.349.468.390
|% 8,01
|
|YKBNK
|11,40
|2.082.583.939
|% 0,35
|
|EKGYO
|7,19
|1.056.415.266
|% -0,28
|
|AKFGY
|4,03
|540.416.601
|% 6,90
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0010
|19,0050
|% 0,08
|
|Euro
|20,2099
|20,2203
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,0283
|23,1437
|% 0,37
|
|Frank
|20,4029
|20,5259
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0456
|5,0709
|% 0,01
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|34,98
|
|Altın Gr.
|1.193
|1.193
|20,52
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.018
|8.104
|118,00
|
|Yarım
|3.931
|3.965
|57,00
|
|Çeyrek
|1.965
|1.983
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,25
|
|B. Petrol
|72,85
|72,85
|-1,85
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31FLAP
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 437, 283 adet işlem
-
17:30XU100
Endeks 5, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 55, 060.00 milyon TL de
-
17:29KAPLM
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 97.95 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 967 adet işlem
-
17:26FLAP
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 11.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 771 adet işlem
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TOASO, TKFEN