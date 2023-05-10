***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2023 16:42
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149631
BIST
16:494.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -33,55
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
16:4919,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0257
|Açılış
|: 20,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
16:4921,4713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0831
|Açılış
|: 22,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5095
En Düşük
21,3125
16:491.281,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.281,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EGPRO
|58,85
|40.872.796
|% 10,00
|
|BRSAN
|137,50
|290.402.171
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.308.786
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.064.088
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|TUKAS
|10,92
|176.831.055
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|3.999.980
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.711.122
|% -9,96
|
|IZINV
|19,88
|9.548.482
|% -8,47
|
|AYEN
|19,05
|45.478.575
|% -7,97
|
|ISCTR
|12,70
|4.354.531.900
|% 4,79
|
|KCHOL
|87,05
|2.935.606.374
|% 0,23
|
|THYAO
|127,40
|2.157.273.311
|% -1,09
|
|SISE
|37,16
|1.909.224.104
|% -0,91
|
|CWENE
|112,20
|1.786.888.471
|% -5,08
|
|ISCTR
|12,70
|4.354.531.900
|% 4,79
|
|YKBNK
|10,55
|1.658.380.337
|% 1,54
|
|EKGYO
|5,50
|564.484.310
|% 0,18
|
|AKBNK
|16,89
|1.708.850.138
|% 1,08
|
|DOHOL
|8,49
|578.331.047
|% -3,41
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5342
|19,5387
|% 0,13
|
|Euro
|21,4665
|21,4713
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,6080
|24,7314
|% 0,20
|
|Frank
|21,8979
|22,0298
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1942
|5,2202
|% 0,11
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.277
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|9.314
|9.455
|52,00
|
|Tam
|9.266
|9.507
|55,27
|
|Yarım
|4.567
|4.678
|19,00
|
|Çeyrek
|2.277
|2.325
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,73
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,13
|16,15
|0,07
|
|B. Petrol
|76,84
|76,84
|-0,60
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04ALKIM
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 24.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 609 adet işlem
-
17:03COSMO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 347 adet işlem
-
17:02GRTRK
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 059, 768 adet işlem
-
17:01ANGEN
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 780 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 4, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 36, 923.00 milyon TL de