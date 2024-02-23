***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2024 16:04
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251586
BIST
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16:199.352
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,80
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
16:1931,0925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1049
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
16:1933,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0564
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
16:192.027,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,77
|Açılış
|: 2.027,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler16:17
|SMART
|57,20
|373.835.697
|% 10,00
|
|EUYO
|15,95
|53.711.080
|% 10,00
|
|OZGYO
|7,15
|213.328.779
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.021.242
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.021.242
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|23.052.688
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|560.814.379
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|149.615.887
|% -9,96
|
|IDGYO
|6,23
|9.725.905
|% -7,15
|
|ARASE
|78,50
|375.456.039
|% -7,10
|
|THYAO
|283,50
|5.931.424.143
|% -0,53
|
|EREGL
|46,86
|5.391.882.633
|% -2,74
|
|ASTOR
|125,10
|4.899.563.048
|% 1,46
|
|ISCTR
|28,56
|4.648.105.631
|% -1,18
|
|EKGYO
|11,63
|3.901.083.861
|% 2,92
|
|EKGYO
|11,63
|3.901.083.861
|% 2,92
|
|TSPOR
|1,80
|472.980.903
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,93
|1.113.329.386
|% -1,00
|
|ISCTR
|28,56
|4.648.105.631
|% -1,18
|
|ODAS
|10,56
|1.613.070.851
|% 2,13
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0884
|31,0923
|% 0,34
|
|Euro
|33,7029
|33,7131
|% 0,22
|
|Sterlin
|39,3531
|39,5505
|% 0,61
|
|Frank
|35,2434
|35,4557
|% 0,51
|
|Riyal
|8,2652
|8,3066
|% 0,34
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|903,68
|905,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,40
|972,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,39
|82,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,25
|2.026,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
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16:31KARYE
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 60.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660, 135 adet işlem
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16:30XU100
Endeks 9, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 101, 960.00 milyon TL de
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16:30HUBVC
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 116, 611 adet işlem
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16:29FORTE
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 92.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 221, 105 adet işlem
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16:28PCILT
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 15.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 853, 496 adet işlem