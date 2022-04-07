***FLAP* *DOAS* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
07.04.2022 16:56
***FLAP******DOAS******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DOAS, FLAP, PAGYO
08.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
DOGUS OTOMOTIV DOAS 5,6818181 5,1136362
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. FLAP 0,06 0,054
PANORA GMYO PAGYO 0,41 0,41
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017171
BIST
17:082.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 28,65
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:0814,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0380
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:0816,0961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0627
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:08916,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,42
|Açılış
|: 916,06
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:08
|KLKIM
|20,50
|138.149.495
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.728.871
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|268.730.943
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,97
|479.807.052
|% 9,97
|
|GZNMI
|37,60
|30.106.755
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,18
|72.474.917
|% -4,95
|
|EDATA
|20,20
|21.687.905
|% -4,45
|
|BOBET
|4,44
|69.340.507
|% -3,27
|
|THYAO
|35,10
|2.473.556.607
|% 1,39
|
|GARAN
|12,60
|2.133.373.369
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,77
|1.770.030.597
|% 1,94
|
|ASELS
|26,14
|1.647.003.035
|% 2,35
|
|SISE
|16,69
|1.599.454.120
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,31
|1.539.981.313
|% 3,36
|
|ODAS
|2,07
|605.429.349
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,97
|1.452.978.417
|% 3,64
|
|GARAN
|12,60
|2.133.373.369
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,57
|332.295.165
|% 0,78
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7381
|14,7439
|% 0,26
|
|Euro
|16,0843
|16,0961
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,2034
|19,2997
|% 0,19
|
|Frank
|15,7417
|15,8365
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9197
|3,9394
|% 0,25
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,99
|
|Altın Gr.
|915
|916
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,72
|