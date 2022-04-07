***FLAP* *DOAS* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***FLAP******DOAS******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DOAS, FLAP, PAGYO08.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaDOGUS OTOMOTIV DOAS 5,6818181 5,1136362FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. FLAP 0,06 0,054PANORA GMYO PAGYO 0,41 0,41Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017171BIST