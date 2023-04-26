***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.04.2023 20:12
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.03.2023 tarihli kararı ile, Bahçelievler Mahallesi 35.Cadde N 24/8 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 358710 sicil numaralı "Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin, 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141448
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
19,4034
18:0521,4498
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
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1.254,91
En Düşük
1.238,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4180
|19,4240
|% -0,01
|
|Euro
|21,4327
|21,4498
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,1332
|24,2542
|% 0,41
|
|Frank
|21,6991
|21,8298
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1620
|5,1879
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-9,35
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.078
|9.277
|-12,00
|
|Yarım
|4.430
|4.529
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.282
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|-1,02
|