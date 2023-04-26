***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.04.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.03.2023 tarihli kararı ile, Bahçelievler Mahallesi 35.Cadde N 24/8 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 358710 sicil numaralı "Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin, 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141448BIST