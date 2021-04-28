***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.04.2021 14:54
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.250.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 93.750.000,-Türk Lirası'na artırılması ile ilgili işlemler, 26.04.2021 tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere tamamlanmış olup, bu kapsamda Şirketimiz'in Esas Sözleşmesi'nin '' Sermaye ve Payların Nev'i '' başlıklı 6. maddesinin tadiline onay alınmak üzere 28.04.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931683
BIST
16:101.384
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|: 1.391
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470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:10
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.758.860
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.715.218
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.668.216
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.030.735
|% -9,78
|
|PENGD
|3,59
|49.084.097
|% -8,42
|
|ERSU
|4,27
|3.398.383
|% -8,17
|
|EREGL
|19,29
|735.850.475
|% -0,82
|
|KRDMD
|7,17
|582.485.155
|% 0,84
|
|GARAN
|7,12
|570.854.327
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|513.516.227
|% -1,38
|
|THYAO
|11,97
|474.153.138
|% 0,34
|
|YKBNK
|2,08
|272.437.985
|% 0,00
|
|GWIND
|4,88
|436.656.604
|% -7,05
|
|KRDMD
|7,17
|582.485.155
|% 0,84
|
|GARAN
|7,12
|570.854.327
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|513.516.227
|% -1,38
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1936
|8,1969
|% -0,10
|
|Euro
|9,8938
|9,9007
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,3369
|11,3937
|% -0,43
|
|Frank
|8,9239
|8,9776
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1789
|2,1898
|% -0,19
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-7,05
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-5,00
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-50,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-48,36
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-23,40
|
|Çeyrek
|738
|755
|-11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|0,44
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