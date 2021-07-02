***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme
02.07.2021 10:44
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Güncel Esas Sözleşmesi Ekte Sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 15/06/2021 17/06/2021 10351
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945654
BIST
11:071.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
11:078,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0392
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,6992
En Düşük
8,6441
11:0710,2840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0072
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3054
En Düşük
10,2510
11:07497,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,37
|Açılış
|: 497,51
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,63
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler11:07
|EUKYO
|6,60
|4.684.006
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|17.288.854
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,10
|4.100.221
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.295.374
|% 9,82
|
|SAYAS
|28,42
|16.879.731
|% 7,65
|
|KUTPO
|46,68
|56.593.678
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|GEDIK
|8,22
|26.384.837
|% -5,73
|
|OZBAL
|13,44
|16.735.419
|% -5,02
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|KCHOL
|19,60
|378.092.624
|% 5,77
|
|ARCLK
|32,06
|353.793.623
|% 7,44
|
|THYAO
|13,69
|321.674.389
|% -0,44
|
|GARAN
|8,41
|181.600.139
|% -0,47
|
|BERA
|13,28
|142.539.452
|% 0,53
|
|PEKGY
|1,11
|55.754.190
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,19
|85.599.909
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|55.178.679
|% 0,00
|
|THYAO
|13,69
|321.674.389
|% -0,44
|
|GARAN
|8,41
|181.600.139
|% -0,47
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6872
|8,6897
|% 0,45
|
|Euro
|10,2785
|10,2840
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9278
|11,9877
|% 0,51
|
|Frank
|9,3380
|9,3943
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3104
|2,3220
|% 0,48
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|1,29
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,04
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|-0,17
|