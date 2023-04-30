***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme
30.04.2023 14:21
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,yönelik Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadili yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmış olup 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir. 28.03.2023 tarihli 10821 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin 212. sayfasında ilan edilmiştir.
Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 28/03/2023 28/03/2023 10821
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143968
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0376
|Açılış
|: 22,2000
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|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.244,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4229
|19,4357
|% 0,06
|
|Euro
|21,3995
|21,4412
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,3607
|24,4829
|% 0,56
|
|Frank
|21,6487
|21,7791
|% -0,00
|
|Riyal
|5,1692
|5,1952
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|1,89
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,51
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.184
|9.433
|151,00
|
|Yarım
|4.476
|4.586
|48,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.300
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,08
|
|B. Petrol
|80,28
|80,28
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
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İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
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17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
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17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem