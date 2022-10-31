Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 19:40
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

1 Ocak 2022 - 30 Eylül 2022 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte pdf olarak sunulmuştur. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075655


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.979
Değişim :  2,58% |  99,98
Açılış :  3.885  
Önceki Kapanış :  3.879  
En Yüksek
3.982 En Düşük
3.881
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 2.406,10 201.197.905 % 10,00  
AKCNS 44,00 105.322.328 % 10,00  
EDIP 4,40 23.527.495 % 10,00  
YAPRK 50,60 32.775.503 % 10,00  
ATSYH 125,40 5.503.222 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5974 18,6101 % 0,16  
Euro 18,3778 18,3975 % -0,75  
Sterlin 21,3010 21,4078 % -1,00  
Frank 18,5031 18,6145 % -0,43  
Riyal 4,9380 4,9628 % 0,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.637 -7,85  
Altın Gr. 979 979 -3,29  
Cumhuriyet 6.572 6.671 5,00  
Tam 6.595 6.661 -75,00  
Yarım 3.213 3.254 -40,00  
Çeyrek 1.612 1.626 -21,00  
Gümüş.Ons 19,11 19,15 -0,13  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 -0,07  
B. Petrol 92,38 92,38 -1,39  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru