***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar1 Ocak 2023 - 30 Eylül 2023 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte pdf olarak sunulmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211696BIST