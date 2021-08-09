***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 19:03
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 3.462.675 0 3.462.675 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 73.090.750
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-3.877.310 10.235.046 -6.357.736 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
98.915 98.915 -12.115 86.800 -229.809 -143.009 -143.009
Dönem Karı (Zararı)
-229.809 -229.809 -229.809
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
98.915 98.915 -12.115 86.800 86.800 86.800
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.229.586 3.561.590 -12.115 3.549.475 3.157.970 27.840.731 -229.809 72.947.741 72.947.741
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 6.889.812 -1.013.101 5.876.711 16.862 5.893.573 3.157.970 27.840.731 -5.900.839 69.620.809 69.620.809
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-5.900.839 5.900.839 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
87.278 87.278 7.288 94.566 1.800.981 1.895.547 1.895.547
Dönem Karı (Zararı)
1.800.981 1.800.981 1.800.981
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
87.278 87.278 7.288 94.566 94.566 94.566
Sermaye Arttırımı
62.500.000 269.666 0 62.769.666
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
93.750.000 7.649.040 6.889.812 -925.823 5.963.989 24.150 5.988.139 3.157.970 21.939.892 1.800.981 134.286.022 134.286.022
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-144.578 4.983.693
Dönem Karı (Zararı)
1.799.740 -229.809
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.799.740 -229.809
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.503.463 -2.529.923
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 117.906 101.907
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-885.083 141.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] -351.685 146.310
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8,26] -533.398 -4.956
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-574.582 -1.020.286
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[26,27] 0 125.996
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[11,26,27] -574.582 -1.146.282
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.162.005 -1.999.955
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] -3.162.005 -1.999.955
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] 2.991.877 -336.010
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.424 -9.746
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[27] 8.424 -9.746
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 592.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-435.847 7.743.425
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.211.671 4.649.443
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] 27.034 -31.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] 1.184.637 4.681.117
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-736.038 673.433
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[13,16] 506.801 576
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[13,16] -1.242.839 672.857
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -2.162.959 -7.782.581
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -2.162.959 -7.782.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.251.479 10.203.130
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[13,16] 0 620.286
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[13,16] 1.251.479 9.582.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-139.570 4.983.693
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-174.916 -550.298
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 89.746
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,27] 0 89.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-174.916 -640.044
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -174.916 -640.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.365.813 -3.339.987
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.769.666 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,19] 62.769.666 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.581.112 0
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 1.565.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[7] 16.112 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.984.965 -3.339.987
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -2.984.965 -2.824.104
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[7] 0 -515.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.046.319 1.093.408
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.046.319 1.093.408
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 2.185.464 475.332
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 63.231.783 1.568.740
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 63.231.783 2.185.464
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[8] 8.425.163 9.612.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 27.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.425.163 9.585.304
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[10] 94.342 99.694
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.342 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
91.000 99.694
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 4.613.597 3.575.325
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.613.597 3.575.325
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[14] 120.748 13.760
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 569.000 500.402
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
569.000 500.402
ARA TOPLAM
77.054.633 15.986.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.054.633 15.986.983
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[5] 269.904 264.896
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[10] 15.463 10.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.463 10.275
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 32.467.770 29.298.477
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[11] 31.296.228 30.648.550
Maddi Duran Varlıklar
[12] 12.045.245 11.996.659
Arazi ve Arsalar
6.750.000 6.750.000
Binalar
4.448.604 4.500.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
87.396 93.869
Taşıtlar
334.933 340.583
Mobilya ve Demirbaşlar
424.312 312.207
Özel Maliyetler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 384.785 352.298
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
384.785 352.298
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[14] 0 2.991.877
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.479.395 75.563.032
TOPLAM VARLIKLAR
153.534.028 91.550.015
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.133.041 3.019.336
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.133.041 3.019.336
Banka Kredileri
3.133.041 3.019.336
Diğer Finansal Yükümlülükler
[7] 33.719 17.607
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
33.719 17.607
Ticari Borçlar
[8] 940.179 3.103.138
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
940.179 3.103.138
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[9] 393.685 43.579
Diğer Borçlar
[10] 1.417.225 2.131.545
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.150.030 1.150.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
267.195 981.515
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 1.840.250 1.480.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.840.250 1.480.737
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 235.150 295.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
75.150 135.469
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
160.000 160.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[16] 1.371.790 115.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.371.790 115.000
ARA TOPLAM
9.365.039 10.206.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.365.039 10.206.411
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 8.809.515 10.359.314
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.809.515 10.359.314
Banka Kredileri
8.809.515 10.359.314
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 15.476 16.086
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.476 16.086
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 1.057.976 1.347.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.057.976 1.347.395
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.882.967 11.722.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.248.006 21.929.206
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
134.286.022 69.620.809
Ödenmiş Sermaye
[18] 93.750.000 31.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 7.649.040 7.379.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 5.988.139 5.893.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.963.989 5.876.711
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.889.812 6.889.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-925.823 -1.013.101
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
24.150 16.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 3.157.970 3.157.970
Yasal Yedekler
3.157.970 3.157.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 21.939.892 27.840.731
Net Dönem Karı veya Zararı
1.800.981 -5.900.839
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
134.286.022 69.620.809
TOPLAM KAYNAKLAR
153.534.028 91.550.015
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[23] 4.815.139 2.341.128 3.747.097 88.613
Satışların Maliyeti
[23] -2.665.752 -2.423.803 -2.269.193 -553.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.149.387 -82.675 1.477.904 -464.794
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.149.387 -82.675 1.477.904 -464.794
Genel Yönetim Giderleri
[24] -3.351.071 -2.781.878 -1.874.365 -1.121.603
Pazarlama Giderleri
[25] -124.337 -230.473 -17.007 -97.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 847.505 90.809 774.389 -127.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -116.280 -195.359 -69.949 19.899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-594.796 -3.199.576 290.972 -1.791.475
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[27] 200 691.019 691.019
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 3.162.005 1.999.955 2.864.324 1.392.283
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.567.409 -508.602 3.155.296 291.827
Finansman Gelirleri
[28] 2.465.137 65.140 2.440.826 27.485
Finansman Giderleri
[28] -239.688 -122.357 -5.655 -34.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.792.858 -565.819 5.590.467 285.055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[14] -2.991.877 336.010 -4.413.042 95.237
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.991.877 336.010 -4.413.042 95.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.800.981 -229.809 1.177.425 380.292
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.800.981 -229.809 1.177.425 380.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.800.981 -229.809 1.177.425 380.292
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
94.566 86.800 267.106 14.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[15] 87.278 123.644 249.657 84.288
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
[3] 7.288 -12.820 64.138 -53.696
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.288 -12.820 64.138 -53.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[14] 0 -24.024 -46.689 -16.153
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -24.024 -46.689 -16.153
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.566 86.800 267.106 14.439
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.895.547 -143.009 1.444.531 394.731
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.895.547 -143.009 1.444.531 394.731
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956346
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