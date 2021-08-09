***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 3.462.675 0 3.462.675 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 73.090.750Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-3.877.310 10.235.046 -6.357.736 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)98.915 98.915 -12.115 86.800 -229.809 -143.009 -143.009Dönem Karı (Zararı)-229.809 -229.809 -229.809Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)98.915 98.915 -12.115 86.800 86.800 86.800Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.229.586 3.561.590 -12.115 3.549.475 3.157.970 27.840.731 -229.809 72.947.741 72.947.741Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.250.000 7.379.374 6.889.812 -1.013.101 5.876.711 16.862 5.893.573 3.157.970 27.840.731 -5.900.839 69.620.809 69.620.809Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-5.900.839 5.900.839 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)87.278 87.278 7.288 94.566 1.800.981 1.895.547 1.895.547Dönem Karı (Zararı)1.800.981 1.800.981 1.800.981Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)87.278 87.278 7.288 94.566 94.566 94.566Sermaye Arttırımı62.500.000 269.666 0 62.769.666Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler93.750.000 7.649.040 6.889.812 -925.823 5.963.989 24.150 5.988.139 3.157.970 21.939.892 1.800.981 134.286.022 134.286.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-144.578 4.983.693Dönem Karı (Zararı)1.799.740 -229.809Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.799.740 -229.809Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.503.463 -2.529.923Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] 117.906 101.907Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-885.083 141.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[15] -351.685 146.310Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8,26] -533.398 -4.956Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-574.582 -1.020.286Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[26,27] 0 125.996Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[11,26,27] -574.582 -1.146.282Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.162.005 -1.999.955İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler[3] -3.162.005 -1.999.955Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14] 2.991.877 -336.010Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler8.424 -9.746Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler[27] 8.424 -9.746Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 592.813İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-435.847 7.743.425Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.211.671 4.649.443İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[8] 27.034 -31.674İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[8] 1.184.637 4.681.117Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-736.038 673.433İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[13,16] 506.801 576İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[13,16] -1.242.839 672.857Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -2.162.959 -7.782.581İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[8] -2.162.959 -7.782.581Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.251.479 10.203.130İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[13,16] 0 620.286İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[13,16] 1.251.479 9.582.844İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-139.570 4.983.693Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-5.008YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-174.916 -550.298Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 89.746Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12,27] 0 89.746Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-174.916 -640.044Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12] -174.916 -640.044FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.365.813 -3.339.987Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.769.666 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[18,19] 62.769.666 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.581.112 0Kredilerden Nakit Girişleri[6] 1.565.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri[7] 16.112 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.984.965 -3.339.987Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[6] -2.984.965 -2.824.104Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[7] 0 -515.883YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.046.319 1.093.408NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.046.319 1.093.408DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 2.185.464 475.332DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 63.231.783 1.568.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 63.231.783 2.185.464Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[8] 8.425.163 9.612.338İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 27.034İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.425.163 9.585.304Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[10] 94.342 99.694İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.342 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar91.000 99.694Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler[13] 4.613.597 3.575.325İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.613.597 3.575.325Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[14] 120.748 13.760Diğer Dönen Varlıklar[16] 569.000 500.402İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar569.000 500.402ARA TOPLAM77.054.633 15.986.983TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR77.054.633 15.986.983DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar[5] 269.904 264.896Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[10] 15.463 10.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.463 10.275Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 32.467.770 29.298.477Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[11] 31.296.228 30.648.550Maddi Duran Varlıklar[12] 12.045.245 11.996.659Arazi ve Arsalar6.750.000 6.750.000Binalar4.448.604 4.500.000Tesis, Makine ve Cihazlar87.396 93.869Taşıtlar334.933 340.583Mobilya ve Demirbaşlar424.312 312.207Özel Maliyetler0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler[13] 384.785 352.298İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler384.785 352.298Ertelenmiş Vergi Varlığı[14] 0 2.991.877Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.479.395 75.563.032TOPLAM VARLIKLAR153.534.028 91.550.015KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[6] 0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.133.041 3.019.336İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.133.041 3.019.336Banka Kredileri3.133.041 3.019.336Diğer Finansal Yükümlülükler[7] 33.719 17.607Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler33.719 17.607Ticari Borçlar[8] 940.179 3.103.138İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar940.179 3.103.138Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[9] 393.685 43.579Diğer Borçlar[10] 1.417.225 2.131.545İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.150.030 1.150.030İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar267.195 981.515Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[13] 1.840.250 1.480.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.840.250 1.480.737Kısa Vadeli Karşılıklar[15] 235.150 295.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar75.150 135.469Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar160.000 160.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[16] 1.371.790 115.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.371.790 115.000ARA TOPLAM9.365.039 10.206.411TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.365.039 10.206.411UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 8.809.515 10.359.314İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.809.515 10.359.314Banka Kredileri8.809.515 10.359.314Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[13] 15.476 16.086İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.476 16.086Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 1.057.976 1.347.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.057.976 1.347.395Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.882.967 11.722.795TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.248.006 21.929.206ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar134.286.022 69.620.809Ödenmiş Sermaye[18] 93.750.000 31.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 7.649.040 7.379.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] 5.988.139 5.893.573Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.963.989 5.876.711Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.889.812 6.889.812Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-925.823 -1.013.101Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)24.150 16.862Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 3.157.970 3.157.970Yasal Yedekler3.157.970 3.157.970Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 21.939.892 27.840.731Net Dönem Karı veya Zararı1.800.981 -5.900.839TOPLAM ÖZKAYNAKLAR134.286.022 69.620.809TOPLAM KAYNAKLAR153.534.028 91.550.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 4.815.139 2.341.128 3.747.097 88.613Satışların Maliyeti[23] -2.665.752 -2.423.803 -2.269.193 -553.407TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.149.387 -82.675 1.477.904 -464.794Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)2.149.387 -82.675 1.477.904 -464.794Genel Yönetim Giderleri[24] -3.351.071 -2.781.878 -1.874.365 -1.121.603Pazarlama Giderleri[25] -124.337 -230.473 -17.007 -97.038Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 847.505 90.809 774.389 -127.939Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -116.280 -195.359 -69.949 19.899ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-594.796 -3.199.576 290.972 -1.791.475Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[27] 200 691.019 691.019Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 3.162.005 1.999.955 2.864.324 1.392.283FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.567.409 -508.602 3.155.296 291.827Finansman Gelirleri[28] 2.465.137 65.140 2.440.826 27.485Finansman Giderleri[28] -239.688 -122.357 -5.655 -34.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.792.858 -565.819 5.590.467 285.055Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[14] -2.991.877 336.010 -4.413.042 95.237Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.991.877 336.010 -4.413.042 95.237SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.800.981 -229.809 1.177.425 380.292DÖNEM KARI (ZARARI)1.800.981 -229.809 1.177.425 380.292Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.800.981 -229.809 1.177.425 380.292Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar94.566 86.800 267.106 14.439Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[15] 87.278 123.644 249.657 84.288Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar[3] 7.288 -12.820 64.138 -53.696Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.288 -12.820 64.138 -53.696Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[14] 0 -24.024 -46.689 -16.153Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -24.024 -46.689 -16.153Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)94.566 86.800 267.106 14.439TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.895.547 -143.009 1.444.531 394.731Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.895.547 -143.009 1.444.531 394.731http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956346BIST