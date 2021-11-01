***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 3.462.675 0 3.462.675 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 73.090.750Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-3.877.310 10.235.046 -6.357.736 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.622 -3.622 -20.590 -24.212 1.075.610 1.051.398 1.051.398Dönem Karı (Zararı)1.075.610 1.075.610 1.075.610Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.622 -3.622 -20.590 -24.212 -24.212 -24.212Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.332.123 3.459.053 -20.590 3.438.463 3.157.970 27.840.731 1.075.610 74.142.148 74.142.148Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.250.000 7.379.374 6.889.812 -1.013.101 5.876.711 16.862 5.893.573 3.157.970 27.840.731 -5.900.839 69.620.809 69.620.809Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-5.900.839 5.900.839 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-344.533 -344.533 -63.254 -407.787 5.137.313 4.729.526 4.729.526Dönem Karı (Zararı)5.137.313 5.137.313 5.137.313Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-344.533 -344.533 -63.254 -407.787 -407.787 -407.787Sermaye Arttırımı62.500.000 268.471 62.768.471 62.768.471Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler93.750.000 7.647.845 6.889.812 -1.357.634 5.532.178 -46.392 5.485.786 3.157.970 21.939.892 5.137.313 137.118.806 137.118.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.926.562 5.794.343Dönem Karı (Zararı)5.137.313 1.075.610Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.137.313 1.075.610Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-541.196 -5.835.999Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] 175.509 151.553Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-766.630 168.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[15] -222.874 75.238Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler99.355Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8,26] -543.756 -5.735Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-223.686 -1.606.651Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[26,27] -1.241 -2.413Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[11,26,27] -222.445 -1.604.238Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.651.330 -4.455.009İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler[3] -2.651.330 -4.455.009Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14] 2.991.877 -668.331Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-66.936 -28.439Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler[27] -66.936 -28.439Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 602.020İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler330.458 10.554.732Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.258.457 3.984.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[8] 27.034 -33.072İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[8] 1.231.423 4.017.114Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler446.404 -278.708İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[16] -10.928 -227.621İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[16] 457.332 -51.087Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[13] -2.270.328 3.527.069Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.983.733 -7.624.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[8] -1.983.733 -7.624.176Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler114.855 -397.325İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[13,16] -1.150.030 310.286İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[13,16] 1.264.885 -707.611Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[15] 2.764.803 11.343.830İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.926.575 5.794.343Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-13 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-662.318 -506.454Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri415.942 200.439Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12,27] 415.942 200.439Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-216.274 -706.893Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12] -216.274 -706.893Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[11] -861.986 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.768.834 -3.603.497Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.768.471 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[18,19] 62.768.471 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.721.665 2.088.873Kredilerden Nakit Girişleri[6] 1.565.000 2.088.873Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri[7] 156.665 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.721.302 -5.692.370Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[6] -3.721.302 -5.210.331Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[7] 0 -482.039YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.033.078 1.684.392NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.033.078 1.684.392DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 2.185.464 475.332DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 67.218.542 2.159.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 67.218.542 2.185.464Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[8] 8.383.878 9.612.338İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 27.034İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.383.878 9.585.304Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[10] 101.928 99.694İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10.928 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar91.000 99.694Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler[13] 6.186.609 3.575.325İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.186.609 3.575.325Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[14] 241.614 13.760Diğer Dönen Varlıklar[16] 333.722 500.402İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar333.722 500.402ARA TOPLAM82.466.293 15.986.983TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR82.466.293 15.986.983DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar[5] 264.909 264.896Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[10] 15.463 10.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.463 10.275Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 31.886.553 29.298.477Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[11] 31.598.251 30.648.550Maddi Duran Varlıklar[12] 11.688.418 11.996.659Arazi ve Arsalar6.750.000 6.750.000Binalar4.422.906 4.500.000Tesis, Makine ve Cihazlar84.158 93.869Taşıtlar0 340.583Mobilya ve Demirbaşlar431.354 312.207Özel Maliyetler0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler[13] 11.342 352.298İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.342 352.298Ertelenmiş Vergi Varlığı[14] 0 2.991.877Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.464.936 75.563.032TOPLAM VARLIKLAR157.931.229 91.550.015KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[6] 0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.194.456 3.019.336İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.194.456 3.019.336Banka Kredileri3.194.456 3.019.336Diğer Finansal Yükümlülükler[7] 174.272 17.607Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler174.272 17.607Ticari Borçlar[8] 1.119.405 3.103.138İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.119.405 3.103.138Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[9] 479.226 43.579Diğer Borçlar[10] 0 1.150.911İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 1.150.030İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 881Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[13] 4.261.626 1.480.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.261.626 1.480.737Kısa Vadeli Karşılıklar[15] 234.907 295.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar74.907 135.469Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar160.000 160.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[16] 1.925.753 1.095.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.925.753 1.095.634ARA TOPLAM11.389.645 10.206.411TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.389.645 10.206.411UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 8.008.382 10.359.314İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.008.382 10.359.314Banka Kredileri8.008.382 10.359.314Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[13] 0 16.086İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 16.086Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 1.414.396 1.347.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.414.396 1.347.395Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.422.778 11.722.795TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.812.423 21.929.206ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar137.118.806 69.620.809Ödenmiş Sermaye[18] 93.750.000 31.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 7.647.845 7.379.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] 5.485.786 5.893.573Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.532.178 5.876.711Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.889.812 6.889.812Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.357.634 -1.013.101Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-46.392 16.862Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 3.157.970 3.157.970Yasal Yedekler3.157.970 3.157.970Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 21.939.892 27.840.731Net Dönem Karı veya Zararı5.137.313 -5.900.839TOPLAM ÖZKAYNAKLAR137.118.806 69.620.809TOPLAM KAYNAKLAR157.931.229 91.550.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 12.303.419 2.551.797 7.488.280 210.669Satışların Maliyeti[23] -6.444.069 -2.567.768 -3.778.317 -143.965TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.859.350 -15.971 3.709.963 66.704Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)5.859.350 -15.971 3.709.963 66.704Genel Yönetim Giderleri[24] -5.538.605 -3.932.162 -2.187.534 -1.150.284Pazarlama Giderleri[25] -186.671 -337.015 -62.334 -106.542Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 966.211 494.111 118.706 403.302Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -3.049.624 -734.218 -2.933.344 -538.859ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.949.339 -4.525.255 -1.354.543 -1.325.679Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[27] 75.359 709.712 75.159 18.693Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 4.347.474 4.455.009 1.185.469 2.455.054FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.473.494 639.466 -93.915 1.148.068Finansman Gelirleri[28] 5.973.878 101.950 3.508.741 36.810Finansman Giderleri[28] -318.182 -334.137 -78.494 -211.780SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.129.190 407.279 3.336.332 973.098Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[14] -2.991.877 668.331 0 332.321Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.991.877 668.331 0 332.321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.137.313 1.075.610 3.336.332 1.305.419DÖNEM KARI (ZARARI)5.137.313 1.075.610 3.336.332 1.305.419Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.137.313 1.075.610 3.336.332 1.305.419Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-407.787 -24.212 -502.353 -111.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[15] -344.533 -4.528 -431.811 -128.172Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar[3] -63.254 -21.788 -70.542 -8.968Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.254 -21.788 -70.542 -8.968Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[14] 0 2.104 0 26.128Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 2.104 0 26.128Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-407.787 -24.212 -502.353 -111.012TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.729.526 1.051.398 2.833.979 1.194.407Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.729.526 1.051.398 2.833.979 1.194.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973719BIST