***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 19:21
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 6.889.812 -1.013.101 5.876.711 16.862 5.893.573 3.157.970 27.840.731 -5.900.839 21.939.892 69.620.809 69.620.809
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-5.900.839 5.900.839 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.903 -129.903 -42.637 -172.540 623.556 623.556 451.016 451.016
Dönem Karı (Zararı)
623.556 623.556 623.556 623.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.903 -129.903 -42.637 -172.540 -172.540 -172.540
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 6.889.812 -1.143.004 5.746.808 -25.775 5.721.033 3.157.970 21.939.892 623.556 22.563.448 70.071.825 70.071.825
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
93.750.000 7.647.845 12.094.613 -1.411.619 10.682.994 2.570.555 13.253.549 3.157.970 21.939.892 29.841.919 51.781.811 169.591.175 169.591.175
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29.841.919 -29.841.919 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.443 -107.443 -12.788 -120.231 6.030.480 6.030.480 5.910.249 5.910.249
Dönem Karı (Zararı)
6.030.480 6.030.480 6.030.480 6.030.480
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[12,14] -107.443 -107.443 -12.788 -120.231 -120.231 -120.231
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
93.750.000 7.647.845 12.094.613 -1.519.062 10.575.551 2.557.767 13.133.318 3.157.970 51.781.811 6.030.480 57.812.291 175.501.424 175.501.424
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.925.579 -1.584.331
Dönem Karı (Zararı)
6.030.480 623.556
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.030.480 623.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.597.726 -1.844.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 90.081 57.625
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-751.485 -3.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[14] 125.070 12.465
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8,10,26] -876.555 -15.755
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.215 -188.214
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[26,28] 61.276 -1.241
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[6,26,28] -55.061 -186.973
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.314.828 -297.681
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] -2.314.828 -297.681
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15] 372.291 -1.421.165
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 8.424
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[12,26,27] 0 8.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.358.333 -363.586
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.106.341 1.733.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] 0 737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] 6.106.341 1.732.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.380.939 515.580
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[10] -4.948 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[10] -14.375.991 515.580
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-715.375 -1.853.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -715.375 -1.853.345
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.631.640 -759.160
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[10] 2.631.640 -759.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.925.579 -1.584.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.782.707 -29.893
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
[5] -799.752 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 200
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,27] 0 200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.709 -30.093
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -73.709 -30.093
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[11] -8.909.246 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
354.793 -452.100
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.121.112 900.217
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 1.000.000 900.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[7] 121.112 217
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-766.319 -1.352.317
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -766.319 -1.352.317
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.353.493 -2.066.324
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.353.493 -2.066.324
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 76.045.295 2.185.464
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 63.691.802 119.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 63.691.802 76.045.295
Finansal Yatırımlar
[5] 8.119.551 7.369.745
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.119.551 7.369.745
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
8.119.551 7.369.745
Ticari Alacaklar
[8] 3.670.213 8.920.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.670.213 8.920.539
Diğer Alacaklar
[10] 177.295 90.857
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
172.347 90.857
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 19.963.711 5.696.590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.963.711 5.696.590
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[15] 388.183 341.475
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 18.311 30.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.311 30.264
ARA TOPLAM
96.029.066 98.494.765
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.029.066 98.494.765
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[5] 264.909 264.909
Diğer Alacaklar
[10] 81.251 68.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
81.251 68.086
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 39.782.194 37.480.934
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[11] 42.081.354 33.172.108
Maddi Duran Varlıklar
[12] 17.540.176 17.556.548
Arazi ve Arsalar
7.299.767 7.299.768
Binalar
9.651.731 9.700.232
Tesis, Makine ve Cihazlar
77.685 80.922
Mobilya ve Demirbaşlar
440.995 401.809
Özel Maliyetler
69.998 73.817
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[15] 1.652.367 1.997.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.402.251 90.539.602
TOPLAM VARLIKLAR
197.431.317 189.034.367
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 3.456.540 3.094.233
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.456.540 3.094.233
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.456.540 3.094.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
[7] 210.426 89.314
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
210.426 89.314
Ticari Borçlar
[8] 4.206.481 4.962.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.206.481 4.962.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[9] 597.312 122.269
Diğer Borçlar
[10] 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 3.996.103 560.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.996.103 560.265
Kısa Vadeli Karşılıklar
[14] 241.252 225.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
81.252 65.627
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
160.000 160.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[16] 332.599 1.611.840
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
332.599 1.611.840
ARA TOPLAM
13.040.713 10.666.092
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.040.713 10.666.092
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 7.224.090 7.355.759
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.224.090 7.355.759
Banka Kredileri
7.224.090 7.355.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[14] 1.665.090 1.421.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.665.090 1.421.341
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.889.180 8.777.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.929.893 19.443.192
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
175.501.424 169.591.175
Ödenmiş Sermaye
[18] 93.750.000 93.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 7.647.845 7.647.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 13.133.318 13.253.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.575.551 10.682.994
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.094.613 12.094.613
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.519.062 -1.411.619
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.557.767 2.570.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 4.411.737 3.157.970
Yasal Yedekler
4.411.737 3.157.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 50.528.044 21.939.892
Net Dönem Karı veya Zararı
6.030.480 29.841.919
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
175.501.424 169.591.175
TOPLAM KAYNAKLAR
197.431.317 189.034.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[23] 7.392.812 1.068.042
Satışların Maliyeti
[23] -4.801.040 -396.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.591.772 671.483
BRÜT KAR (ZARAR)
2.591.772 671.483
Genel Yönetim Giderleri
[24] -2.997.882 -1.476.706
Pazarlama Giderleri
[25] -246.768 -107.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 1.371.975 73.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -100.661 -46.331
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
618.436 -885.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[27] 0 200
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 2.314.828 297.681
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.933.264 -587.887
Finansman Gelirleri
[28] 3.617.999 24.311
Finansman Giderleri
[28] -148.492 -234.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.402.771 -797.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[15] -372.291 1.421.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-372.291 1.421.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.030.480 623.556
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.030.480 623.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[29] 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.030.480 623.556
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-120.231 -172.540
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-120.231 -172.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[20] 27.641 46.689
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[14,20] -134.304 -162.379
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
[3,20] -13.568 -56.850
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-120.231 -172.540
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.910.249 451.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.910.249 451.016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026918
BIST