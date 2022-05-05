***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.250.000 7.379.374 6.889.812 -1.013.101 5.876.711 16.862 5.893.573 3.157.970 27.840.731 -5.900.839 21.939.892 69.620.809 69.620.809Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-5.900.839 5.900.839 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-129.903 -129.903 -42.637 -172.540 623.556 623.556 451.016 451.016Dönem Karı (Zararı)623.556 623.556 623.556 623.556Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-129.903 -129.903 -42.637 -172.540 -172.540 -172.540Dönem Sonu Bakiyeler31.250.000 7.379.374 6.889.812 -1.143.004 5.746.808 -25.775 5.721.033 3.157.970 21.939.892 623.556 22.563.448 70.071.825 70.071.825Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler93.750.000 7.647.845 12.094.613 -1.411.619 10.682.994 2.570.555 13.253.549 3.157.970 21.939.892 29.841.919 51.781.811 169.591.175 169.591.175Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler29.841.919 -29.841.919 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-107.443 -107.443 -12.788 -120.231 6.030.480 6.030.480 5.910.249 5.910.249Dönem Karı (Zararı)6.030.480 6.030.480 6.030.480 6.030.480Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[12,14] -107.443 -107.443 -12.788 -120.231 -120.231 -120.231Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler93.750.000 7.647.845 12.094.613 -1.519.062 10.575.551 2.557.767 13.133.318 3.157.970 51.781.811 6.030.480 57.812.291 175.501.424 175.501.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.925.579 -1.584.331Dönem Karı (Zararı)6.030.480 623.556Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.030.480 623.556Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.597.726 -1.844.301Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] 90.081 57.625Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-751.485 -3.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[14] 125.070 12.465Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8,10,26] -876.555 -15.755Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.215 -188.214Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[26,28] 61.276 -1.241Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[6,26,28] -55.061 -186.973Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.314.828 -297.681İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler[3] -2.314.828 -297.681Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[15] 372.291 -1.421.165Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 8.424Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler[12,26,27] 0 8.424İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.358.333 -363.586Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.106.341 1.733.339İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[8] 0 737İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[8] 6.106.341 1.732.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.380.939 515.580İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[10] -4.948 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[10] -14.375.991 515.580Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-715.375 -1.853.345İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[8] -715.375 -1.853.345Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.631.640 -759.160İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[10] 2.631.640 -759.160İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.925.579 -1.584.331YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.782.707 -29.893Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları[5] -799.752 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 200Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12,27] 0 200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.709 -30.093Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12] -73.709 -30.093Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[11] -8.909.246 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI354.793 -452.100Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.121.112 900.217Kredilerden Nakit Girişleri[6] 1.000.000 900.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri[7] 121.112 217Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-766.319 -1.352.317Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[6] -766.319 -1.352.317YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.353.493 -2.066.324NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.353.493 -2.066.324DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 76.045.295 2.185.464DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 63.691.802 119.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 63.691.802 76.045.295Finansal Yatırımlar[5] 8.119.551 7.369.745Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.119.551 7.369.745Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar8.119.551 7.369.745Ticari Alacaklar[8] 3.670.213 8.920.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.670.213 8.920.539Diğer Alacaklar[10] 177.295 90.857İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4.948İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar172.347 90.857Peşin Ödenmiş Giderler[13] 19.963.711 5.696.590İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19.963.711 5.696.590Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[15] 388.183 341.475Diğer Dönen Varlıklar[16] 18.311 30.264İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18.311 30.264ARA TOPLAM96.029.066 98.494.765TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR96.029.066 98.494.765DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar[5] 264.909 264.909Diğer Alacaklar[10] 81.251 68.086İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar81.251 68.086Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 39.782.194 37.480.934Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[11] 42.081.354 33.172.108Maddi Duran Varlıklar[12] 17.540.176 17.556.548Arazi ve Arsalar7.299.767 7.299.768Binalar9.651.731 9.700.232Tesis, Makine ve Cihazlar77.685 80.922Mobilya ve Demirbaşlar440.995 401.809Özel Maliyetler69.998 73.817Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı[15] 1.652.367 1.997.017TOPLAM DURAN VARLIKLAR101.402.251 90.539.602TOPLAM VARLIKLAR197.431.317 189.034.367KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[6] 3.456.540 3.094.233İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.456.540 3.094.233Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.456.540 3.094.233İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler[7] 210.426 89.314Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler210.426 89.314Ticari Borçlar[8] 4.206.481 4.962.544İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.206.481 4.962.544Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[9] 597.312 122.269Diğer Borçlar[10] 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[13] 3.996.103 560.265İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.996.103 560.265Kısa Vadeli Karşılıklar[14] 241.252 225.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar81.252 65.627Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar160.000 160.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[16] 332.599 1.611.840İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler332.599 1.611.840ARA TOPLAM13.040.713 10.666.092TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.040.713 10.666.092UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 7.224.090 7.355.759İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.224.090 7.355.759Banka Kredileri7.224.090 7.355.759İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[14] 1.665.090 1.421.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.665.090 1.421.341TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.889.180 8.777.100TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.929.893 19.443.192ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar175.501.424 169.591.175Ödenmiş Sermaye[18] 93.750.000 93.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 7.647.845 7.647.845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] 13.133.318 13.253.549Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.575.551 10.682.994Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12.094.613 12.094.613Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.519.062 -1.411.619Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar2.557.767 2.570.555Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 4.411.737 3.157.970Yasal Yedekler4.411.737 3.157.970Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 50.528.044 21.939.892Net Dönem Karı veya Zararı6.030.480 29.841.919TOPLAM ÖZKAYNAKLAR175.501.424 169.591.175TOPLAM KAYNAKLAR197.431.317 189.034.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 7.392.812 1.068.042Satışların Maliyeti[23] -4.801.040 -396.559TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.591.772 671.483BRÜT KAR (ZARAR)2.591.772 671.483Genel Yönetim Giderleri[24] -2.997.882 -1.476.706Pazarlama Giderleri[25] -246.768 -107.330Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 1.371.975 73.116Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -100.661 -46.331ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)618.436 -885.768Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[27] 0 200Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 2.314.828 297.681FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.933.264 -587.887Finansman Gelirleri[28] 3.617.999 24.311Finansman Giderleri[28] -148.492 -234.033SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.402.771 -797.609Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[15] -372.291 1.421.165Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-372.291 1.421.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.030.480 623.556DÖNEM KARI (ZARARI)6.030.480 623.556Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar[29] 0 0Ana Ortaklık Payları6.030.480 623.556Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-120.231 -172.540Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-120.231 -172.540Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[20] 27.641 46.689Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi[14,20] -134.304 -162.379Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi[3,20] -13.568 -56.850Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-120.231 -172.540TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.910.249 451.016Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.910.249 451.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026918BIST