***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.03.2022 11:40
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 YILI İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 02.03.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 16:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Birlik Mahallesi Podgortisa Caddesi No:1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi
3 - Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan tadil metni kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekli ile değiştirilmesi,
4 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
5 - Denetçinin seçimi.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İmtiyazlı Paylar 2021 Genel Kurul Toplantısına ait, alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 FLAP KONGRE 2021 İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 FLAP KONGRE 2021 İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Gündemin 3.maddesinin bir sonraki Genel Kurul'da görüşülmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013307
BIST