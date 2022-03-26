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***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2022 11:40
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 02.03.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 16:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Birlik Mahallesi Podgortisa Caddesi No:1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi
3 - Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan tadil metni kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekli ile değiştirilmesi,
4 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
5 - Denetçinin seçimi.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İmtiyazlı Paylar 2021 Genel Kurul Toplantısına ait, alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 FLAP KONGRE 2021 İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 FLAP KONGRE 2021 İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Gündemin 3.maddesinin bir sonraki Genel Kurul'da görüşülmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013307


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ACSEL 29,04 36.251.580 % 10,00  
PKENT 255,60 117.490.351 % 9,98  
SERVE 16,57 555.907 % 9,95  
ULUSE 77,45 54.811.762 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8357 14,8723 % 0,32  
Euro 16,2596 16,3539 % 0,16  
Sterlin 19,4934 19,5911 % 0,07  
Frank 15,8709 15,9665 % 0,04  
Riyal 3,9415 3,9612 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.959 0,96  
Altın Gr. 932 932 -0,45  
Cumhuriyet 6.173 6.266 -9,00  
Tam 6.140 6.293 -14,44  
Yarım 2.968 3.044 -6,99  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,49  
Gümüş.Ons 25,50 25,56 -0,01  
Gümüş Gr. 12,12 12,13 -0,04  
B. Petrol 119 119 0,27  
Seans Raporu 18:05
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