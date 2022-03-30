***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı İmtiyazlı Paylar Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Saati 16:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Birlik Mahallesi Podgortisa Caddesi No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi3 - Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan tadil metni kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekli ile değiştirilmesi,4 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.5 - Denetçinin seçimi.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları İmtiyazlı Paylar 2021 Genel Kurul Toplantısına ait, alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.03.2022Ek Açıklamalar25.03.2022 Tarihinde yapılan 2021 Yılı İmtiyazlı Paylar Genel Kurul'u 30.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 30.03.2022 tarih 10548 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014118BIST