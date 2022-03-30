Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2022 18:06
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 02.03.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 16:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Birlik Mahallesi Podgortisa Caddesi No:1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi
3 - Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan tadil metni kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekli ile değiştirilmesi,
4 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
5 - Denetçinin seçimi.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İmtiyazlı Paylar 2021 Genel Kurul Toplantısına ait, alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.03.2022

Ek Açıklamalar
25.03.2022 Tarihinde yapılan 2021 Yılı İmtiyazlı Paylar Genel Kurul'u 30.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 30.03.2022 tarih 10548 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014118


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.230
Değişim :  1,07% |  23,65
Açılış :  2.213  
Önceki Kapanış :  2.207  
En Yüksek
2.234 En Düşük
2.213
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 15,84 2.063.349 % 10,00  
ULUSE 103,00 11.253.313 % 9,98  
GZNMI 44,80 151.036.886 % 9,97  
ISFIN 3,43 317.228.353 % 9,94  
AKFGY 3,48 166.664.596 % 9,78  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6479 14,6607 % 0,60  
Euro 16,3319 16,3534 % 1,04  
Sterlin 19,1835 19,2797 % 0,85  
Frank 15,8089 15,9042 % 1,41  
Riyal 3,8949 3,9144 % 0,60  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 11,98  
Altın Gr. 911 911 11,44  
Cumhuriyet 6.036 6.128 84,00  
Tam 6.007 6.157 83,11  
Yarım 2.903 2.978 40,20  
Çeyrek 1.456 1.489 20,11  
Gümüş.Ons 24,81 24,84 0,05  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 0,11  
B. Petrol 111 111 3,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru