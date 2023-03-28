***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 06.03.2023Genel Kurul Tarihi 28.03.2023Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Birlik Mahallesi Podgortisa Caddesi No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan tadil metni kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekli ile değiştirilmesi,4 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi sebebi ile, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı ertelenmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2022 İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 2022 İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi sebebi ile, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı ertelenmiştir olup,"Erteleme Tutanağı" ile "Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128872BIST