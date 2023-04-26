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***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2023 19:46
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 YILI İMTİYAZLI PAYLAR ÖZEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul Tarihi 26.04.2023
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Birlik Mahallesi Podgortisa Caddesi No:1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan tadil metni kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekli ile değiştirilmesi,
4 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin değişikliğinin kabulüne karar verilmiştir


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 FLAP KONGRE 2022 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 FLAP KONGRE 2022 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141436


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EUPWR 59,40 50.436.540 % 10,00  
ALFAS 342,50 829.522.228 % 9,99  
KOPOL 48,76 3.231.763.569 % 9,97  
IHAAS 173,30 34.640.560 % 9,96  
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Euro 21,4254 21,4350 % 0,57  
Sterlin 24,1275 24,2485 % 0,38  
Frank 21,6921 21,8228 % 0,02  
Riyal 5,1613 5,1872 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.986 1.986 -11,53  
Altın Gr. 1.240 1.241 -6,47  
Cumhuriyet 9.062 9.199 72,00  
Tam 9.077 9.277 -12,00  
Yarım 4.430 4.530 -5,00  
Çeyrek 2.222 2.282 1,00  
Gümüş.Ons 24,74 24,76 -0,26  
Gümüş Gr. 15,47 15,48 -0,15  
B. Petrol 78,55 78,55 -2,04  
Seans Raporu 18:05
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