***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Birlik Mahallesi Podgortisa Caddesi No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan tadil metni kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekli ile değiştirilmesi,4 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin değişikliğinin kabulüne karar verilmiştirGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 28.04.2023Ek Açıklamalar26.04.2023 Tarihinde yapılanİmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 28.04.2023 tarih 10821 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143965BIST