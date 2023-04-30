Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.04.2023 14:14
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul Tarihi 26.04.2023
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Birlik Mahallesi Podgortisa Caddesi No:1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan tadil metni kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekli ile değiştirilmesi,
4 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin değişikliğinin kabulüne karar verilmiştir


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.04.2023

Ek Açıklamalar
26.04.2023 Tarihinde yapılanİmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 28.04.2023 tarih 10821 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143965


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.618
Değişim :  -3,58% |  -171,70
Açılış :  4.800  
Önceki Kapanış :  4.790  
En Yüksek
4.809 En Düşük
4.578
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOODY 13,98 18.589.262 % 9,99  
ULAS 14,42 10.964.242 % 9,99  
PAGYO 26,48 20.608.887 % 9,97  
AVHOL 16,21 14.473.953 % 9,97  
GRTRK 23,40 3.140.420 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4229 19,4357 % 0,06  
Euro 21,3995 21,4412 % 0,18  
Sterlin 24,3607 24,4829 % 0,56  
Frank 21,6487 21,7791 % -0,00  
Riyal 5,1692 5,1952 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.990 1,89  
Altın Gr. 1.244 1.244 1,51  
Cumhuriyet 9.013 9.149 16,00  
Tam 9.184 9.433 151,00  
Yarım 4.476 4.586 48,00  
Çeyrek 2.245 2.300 21,00  
Gümüş.Ons 25,03 25,07 0,13  
Gümüş Gr. 15,65 15,67 0,08  
B. Petrol 80,28 80,28 2,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru