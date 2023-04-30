***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.04.2023 14:14
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul Tarihi 26.04.2023
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Birlik Mahallesi Podgortisa Caddesi No:1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan tadil metni kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekli ile değiştirilmesi,
4 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin değişikliğinin kabulüne karar verilmiştir
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.04.2023
Ek Açıklamalar
26.04.2023 Tarihinde yapılanİmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 28.04.2023 tarih 10821 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143965
BIST