***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteCumhuriyet Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 4.Dönem Kurum Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2022Açıklamalar01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi için geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu, ekte sunulmuştur.Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002466BIST