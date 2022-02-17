***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2022 18:06
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Cumhuriyet Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 4.Dönem Kurum Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi için geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu, ekte sunulmuştur.
Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002466
BIST
15:042.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,54
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.012
15:0413,6354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0536
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6393
En Düşük
13,5136
15:0415,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0362
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
15:04828,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,22
|Açılış
|: 829,14
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|35.257.255
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|CEOEM
|17,01
|26.801.722
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.430.591
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.345.098
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|44.632.403
|% -9,77
|
|OSTIM
|1,64
|94.831.353
|% -7,34
|
|THYAO
|29,24
|2.187.406.540
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,57
|723.557.342
|% 0,52
|
|EREGL
|28,08
|462.691.493
|% 0,14
|
|TUPRS
|193,20
|457.132.353
|% 1,15
|
|SISE
|13,14
|357.922.209
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,01
|348.047.382
|% 0,50
|
|THYAO
|29,24
|2.187.406.540
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,57
|723.557.342
|% 0,52
|
|OSTIM
|1,64
|94.831.353
|% -7,34
|
|ODAS
|1,31
|58.930.562
|% 1,55
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6305
|13,6354
|% 0,39
|
|Euro
|15,4855
|15,4934
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,5080
|18,6008
|% 0,37
|
|Frank
|14,7498
|14,8386
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6222
|3,6404
|% 0,38
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,53
|
|Altın Gr.
|829
|829
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|5.485
|5.568
|-12,00
|
|Tam
|5.475
|5.612
|5,55
|
|Yarım
|2.646
|2.715
|2,69
|
|Çeyrek
|1.327
|1.357
|1,34
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,01
|
|B. Petrol
|91,25
|91,25
|-1,73
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 18 artarak (% 0.29 ) 1, 813
-
15:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, ISATR, ISBTR, UZERB, PNLSN, MERIT
-
15:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, ERSU, DZGYO, CEOEM
-
15:17
ATATP, BASCM, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:17
TUKAS, PAPIL, TDGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında