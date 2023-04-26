***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.04.2023 19:56
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme 6.madde tadilinin onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
14.12.2022 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, karar verilmiştir.
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunmuştur.
Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı ekteki hali ile Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alınmış olup, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, değişiklik onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 FLAP KONGRE - ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141441
BIST