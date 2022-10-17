***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü684 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13.10.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli18.750.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 4,09Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 20,00Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 8,35Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 25,01İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 53,39Alım KoşullarıPeşin Alımİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih17.10.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriÜzerine gayrimenkul projesi gerçekleştirmek üzere alınmıstır.Faaliyetlere olumlu etki yapacaktır.Karşı TarafŞahısKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıSPK mevzuatı uyarınca Önemli Nitelikte İşlem kapsamında değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa koşulları (Teklif - Kabul)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFiyatın piyasa koşulları içinde pazarlık sonucu belirlenmiş olmasıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar30.03.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda açıkladığımız, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı izahnamede belirtilen yatırımlardan, gayrimenkul projesi gerçekleştirmek amacıyla, 8.094.736,60 TL'lik kısmının sermaye artırımından elde edilen fondan kullanılmak üzere, Ankara İli Çankaya İlçesi Kazım Özalp Mahallesi'nde bulunan 684 metrekare taşınmazın 18.750.000,00 TL bedelle satın alınmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiş ve satın alma işlemleri tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072547BIST