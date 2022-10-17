***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
17.10.2022 18:06
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
684 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.10.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
18.750.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 4,09
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 20,00
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 8,35
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 25,01
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 53,39
Alım Koşulları
Peşin Alım
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.10.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Üzerine gayrimenkul projesi gerçekleştirmek üzere alınmıstır.Faaliyetlere olumlu etki yapacaktır.
Karşı Taraf
Şahıs
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
SPK mevzuatı uyarınca Önemli Nitelikte İşlem kapsamında değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa koşulları (Teklif - Kabul)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Fiyatın piyasa koşulları içinde pazarlık sonucu belirlenmiş olması
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
30.03.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda açıkladığımız, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı izahnamede belirtilen yatırımlardan, gayrimenkul projesi gerçekleştirmek amacıyla, 8.094.736,60 TL'lik kısmının sermaye artırımından elde edilen fondan kullanılmak üzere, Ankara İli Çankaya İlçesi Kazım Özalp Mahallesi'nde bulunan 684 metrekare taşınmazın 18.750.000,00 TL bedelle satın alınmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiş ve satın alma işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072547
BIST