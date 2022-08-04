***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.08.2022 18:05
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 04.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10444 sayılı gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051973
BIST
17:552.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 39,36
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:5517,9583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:5518,3826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1405
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3826
En Düşük
18,2123
17:551.029,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,59
|Açılış
|: 1.029,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DARDL
|4,29
|272.212.672
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|555.634.348
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|61.553.030
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.277.596
|% 9,99
|
|ORCAY
|20,30
|160.970.037
|% 9,97
|
|KZBGY
|46,58
|156.955.208
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.708.123
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.914.418
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,40
|5.532.346.128
|% 0,73
|
|SISE
|23,78
|2.643.782.669
|% 2,15
|
|HEKTS
|38,08
|2.626.800.606
|% 7,21
|
|KARSN
|7,43
|1.706.300.451
|% 5,09
|
|SASA
|50,00
|1.333.250.535
|% 0,32
|
|TSKB
|3,05
|1.041.883.749
|% 6,27
|
|EKGYO
|3,22
|900.770.643
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,04
|1.263.062.951
|% 2,44
|
|KARSN
|7,43
|1.706.300.451
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,37
|394.055.199
|% 3,49
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9492
|17,9597
|% 0,18
|
|Euro
|18,3569
|18,3874
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,6451
|21,7536
|% -0,29
|
|Frank
|18,6460
|18,7583
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7608
|4,7847
|% 0,18
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|17,89
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|13,24
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.902
|6.966
|63,00
|
|Yarım
|3.363
|3.406
|31,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.702
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,11
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|-1,44
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO