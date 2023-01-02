***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.01.2023 19:22
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 02.01.2023 tarih ve E-18454353-100.06-13954 sayılı gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092402
BIST
18:055.661
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 151,94
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.661
En Düşük
5.568
18:0518,7135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
18:0519,9722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0554
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9271
18:051.097,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.097,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|6.812,30
|610.352.179
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|195.569.268
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|155.717.606
|% 10,00
|
|KOZAL
|621,50
|3.649.242.827
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.429.111
|% 10,00
|
|BRKO
|5,00
|2.044.849
|% -9,91
|
|PRDGS
|9,03
|512.530.420
|% -9,70
|
|UMPAS
|6,75
|4.457.164
|% -8,78
|
|ORMA
|70,25
|1.049.938
|% -6,46
|
|MARTI
|7,50
|91.782.183
|% -6,37
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|THYAO
|146,80
|8.798.936.818
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|ASELS
|64,60
|6.044.397.150
|% 3,94
|
|TCELL
|40,10
|4.968.644.406
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,63
|3.276.752.696
|% 9,92
|
|YKBNK
|11,98
|3.334.216.399
|% 1,44
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|PETKM
|20,44
|4.763.594.149
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7068
|18,7103
|% 0,05
|
|Euro
|19,9482
|19,9786
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,4778
|22,5905
|% -0,27
|
|Frank
|20,1341
|20,2554
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9634
|4,9883
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,60
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|0,97
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.437
|7.507
|74,00
|
|Yarım
|3.602
|3.669
|36,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.835
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|24,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 789, 465 adet işlem
-
17:57SAMAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 752 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 03 artarak (% 2.71 ) 6, 106
-
17:56XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 104, 368.00 milyon TL de
-
17:55ETILR
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 868 adet işlem