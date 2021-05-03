***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 09:35
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Metin Ziya TANSU, 30.04.2021 tarihi itibariyle
Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini bildirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934001
BIST
10:501.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,51
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
10:508,2966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
10:5010,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0330
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
10:50474,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,98
|Açılış
|: 474,73
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:50
|MRSHL
|271,70
|1.292.477
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|7.428.802
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|6.005.934
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.779.515
|% 9,97
|
|TACTR
|28,92
|220.717
|% 9,96
|
|KRTEK
|10,53
|6.748.095
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|83.852.970
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,67
|5.450.656
|% -7,22
|
|PETUN
|21,86
|12.755.124
|% -6,18
|
|THYAO
|12,60
|320.835.669
|% 3,03
|
|BIOEN
|18,07
|208.572.497
|% 1,46
|
|SISE
|7,65
|200.325.525
|% 1,86
|
|SASA
|36,54
|154.719.335
|% 2,07
|
|TUPRS
|89,60
|147.294.498
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,11
|113.556.997
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|62.396.683
|% 0,00
|
|SISE
|7,65
|200.325.525
|% 1,86
|
|THYAO
|12,60
|320.835.669
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,10
|25.514.525
|% 0,92
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2913
|8,2966
|% 0,26
|
|Euro
|9,9780
|10,0036
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4630
|11,5205
|% 0,55
|
|Frank
|9,0629
|9,1175
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2080
|2,2191
|% 0,37
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,84
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-0,12
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:04EUKYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 160 adet işlem
-
11:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, EREGL, BIMAS
-
11:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, GUBRF
-
11:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 16 artarak (% 0.68 ) 1, 214
-
11:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, BJKAS, MEPET, MRSHL, INTEM, PRKME, TIRE, CANTE, DYOBY