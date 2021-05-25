***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2021 23:54
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 25.05.2021 tarihli toplantısında 30 Nisan 2021 tarihinde istifa eden Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Metin Ziya TANSU ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Osman Turgut FIRAT'ın istifalarının kabulüne,istifaları nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn.Gökhan SAYGI'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn.Gürkan GENÇLER'in seçilmelerine TTK 363.maddesi uyarınca İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere şirket ortağı olmayan Sn.Murat Nadir Tansel SARAÇ ve şirket ortağı olmayan Sn.Metin ERSİN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına, karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938060
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|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
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|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
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|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
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|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
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|ETILR
|7,02
|2.397.386
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|MERIT
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|1.515.318
|% -10,00
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|DERHL
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|12.440.521
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|KUTPO
|55,00
|4.775.265
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|GARAN
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|KOZAL
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|781.072.448
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|EKGYO
|1,85
|801.993.239
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|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
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|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% -1,85
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|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
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|273.838.516
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|Alış
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|Dolar
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|8,4642
|% 0,03
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|Euro
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|10,3846
|% 0,15
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|Sterlin
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|11,9863
|% 0,73
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|Frank
|9,4067
|9,4634
|% 0,97
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|Riyal
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|Alış
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|Altın Ons
|1.898
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|-0,84
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|Altın Gr.
|517
|517
|9,26
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|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
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|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
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|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
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|Çeyrek
|819
|838
|11,03
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|Gümüş.Ons
|27,96
|28,00
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
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Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
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17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
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