***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 30.06.2021 tarih 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 30.06.2021 tarihli istifa dilekçesi ile istifasını sunmuş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Cem ATALAY'ın, istifasının kabulüne, bir sonraki Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sn.Mahmut Kaan DOĞAN'ın yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, Sn.Cem ATALAY tarafından yerine getirilen komite üyelikleri görevlerinin de bu tarihten itibaren Sn.Mahmut Kaan DOĞAN tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945193BIST