***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda, yönetim kurulunun daha önce atadığı üyeler onaylanmış olup yönetim kurulumuzun 25.03.2022 tarihli toplantısında, kendi aralarında yaptıkları görev dağılımında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Gökhan SAYGI, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Gürkan GENÇLER, Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Nadir Tansel SARAÇ, Yönetim Kurulu Üyeliğine Metin ERSİN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Levent ERDEMİR, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut Kaan DOĞAN'ın seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013310BIST