***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2022 tarihli ara dönem finansal tablolarımıza ilişkin, 8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz 1.Analist Toplantısında kullanılan bilgilendirme sunumumuza şirketimiz internet sitesi https://www.flaptour.com.tr/raporlar.php adresinden ulaşılabilmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078451BIST