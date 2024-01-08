***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2022-16.05.2022-17.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Maddi Duran Varlık Alımı ile ilgili 01.02.2022, 16.05.2022 ve 17.10.2022 tarihlerinde, satın alma duyurusunu yapmış olduğumuzAnkara İli Çankaya İlçesi Kazım Özalp Mahallesi'nde 5462 ada 2 parsel, 5462 ada 3 parsel ve 5462 ada 4 parselde bulunan, 3 adet taşınmazın birleştirilmesi (tevhit) amacıyla Belediyeye yapmış olduğumuz başvuru olumlu sonuçlanmış, arsaların birleştirilmesi yoluyla, toplam 1.992 m2 büyüklüğünde bir taşınmaz elde edilmiştir.Arsa üzerine, 48 bağımsız bölümden oluşan rezidans yapılması planlanmakta olup bina inşaatı firmamız tarafından yaptırılacak, müteahhite verilmeyecektir. İnşaat işlerine, inşaat sezonu ile birlikte 2024 bahar aylarında başlanacak ve takriben 24 ayda bitirilmesi planlanmaktadır.İnşaatın tamamlanmasından sonra, bağımsız bölümler satış veya kiraya verilmesi suretiyle değerlendirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234755BIST