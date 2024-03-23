***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2024 14:31
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bünyesinde Aday Gösterme Komitesini bulunduran, Kurumsal Yönetim Komitesinin, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık kıstaslarını taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak hazırladığı rapor değerlendirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi tarafından üyelik aday teklifleri değerlendirilerek, 20.03.2024 tarihli komite raporu ile Yönetim Kurulu'na sunulan adaylar arasında bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları, bilgi birikimleri ve deneyimleriyle şirketimize önemli katkılar sağlamakta olduklarından dolayı, hali hazırda aynı görevi yürüten Sayın Mehmet Levent ERDEMİR, Sayın Mahmut Kaan DOĞAN'ın bağımsız yönetim kurulu üye adaylıklarının kabul edilerek, söz konusu Aday Gösterme Komitesi Raporunun onaylanmasına, 15.04.2024 tarihinde yapılacak olan 2023 yılına ilişkin olağan genel kurulda, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Kesinleşmiş Bağımsız Üye Aday Listesi"'nin Mehmet Levent ERDEMİR ve Mahmut Kaan DOĞAN'dan oluşmasına, söz konusu listenin Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca aday gösterilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261735
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