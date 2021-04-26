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***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2021 16:49



***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 31.250.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 93.750.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 50.000 100.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 Nâma A Grubu, FLAP1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRFLAP00013 0
B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 31.200.000 62.400.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 Hamiline B Grubu, FLAP(RÜÇHAN), TRRFLAP00021 358.847,732

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) K
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TRILC 40,48 44.494.075 % 10,00  
DZGYO 1,76 9.588.961 % 10,00  
EGPRO 30,80 14.159.485 % 10,00  
ULAS 4,84 3.275.100 % 10,00  
MAALT 193,60 6.537.051 % 10,00  
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17:54 Alış Satış %  
Dolar 8,2926 8,2990 % -0,83  
Euro 10,0162 10,0281 % -1,10  
Sterlin 11,5036 11,5613 % -0,67  
Frank 9,0473 9,1018 % -0,84  
Riyal 2,2083 2,2194 % -0,74  
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17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 3,04  
Altın Gr. 475 475 -3,06  
Cumhuriyet 3.125 3.172 -20,00  
Tam 3.108 3.188 -15,34  
Yarım 1.502 1.542 -7,42  
Çeyrek 753 771 -3,71  
Gümüş.Ons 26,16 26,21 0,17  
Gümüş Gr. 6,97 6,99 -0,02  
B. Petrol 64,53 64,53 -0,89  
Seans Raporu 17:54
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