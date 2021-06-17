***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.06.2021 18:00
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 31.250.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 93.750.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 50.000 100.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 Nâma A Grubu, FLAP1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRFLAP00013 0
B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 31.200.000 62.400.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 Hamiline B Grubu, FLAP(RÜÇHAN), TRRFLAP00021 358.847,732
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 31.250.000 62.500.000,000 200,00000 358.847,732
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için taahhüt verilmemiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 19.04.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.04.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 01.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.03.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 07.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 06.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 15.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 31.250.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 62.500.000 TL artırılarak 93.750.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar Nev'i" başlıklı 6.maddesi tadil metni, Ankara Ticaret Müdürlüğü tarafından 15.06.2021 tarihinde tescil edilmiş, ve 17.06.2021 tarih 10351 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanarak, süreç tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942876
BIST