***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 31.250.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 93.750.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 50.000 100.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFLAP00029 Nâma A Grubu, FLAP1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRFLAP00013 0B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 31.200.000 62.400.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, FLAP, TREFLAP00011 Hamiline B Grubu, FLAP(RÜÇHAN), TRRFLAP00021 358.847,732Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 31.250.000 62.500.000,000 200,00000 358.847,732Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için taahhüt verilmemiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.04.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 19.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.04.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.06.2021SPK Başvuru Tarihi 01.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.03.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 07.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 06.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 15.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 31.250.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 62.500.000 TL artırılarak 93.750.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar Nev'i" başlıklı 6.maddesi tadil metni, Ankara Ticaret Müdürlüğü tarafından 15.06.2021 tarihinde tescil edilmiş, ve 17.06.2021 tarih 10351 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanarak, süreç tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942876BIST