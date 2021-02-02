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***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

02.02.2021 00:05



***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, revize 21.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 31.250.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 62.500.000 TL (%200) artırılarak 93.750.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 01.02.2021 tarihli kararıyla kabul edilen güncellenmiş "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906847


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