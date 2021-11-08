***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.11.2021 18:04
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince hazırlanan 08.11.2021 tarihli Denetim Komitesi Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975859
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0062
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
18:0511,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0113
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
18:05567,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,72
|Açılış
|: 567,69
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6777
|9,6854
|% 0,06
|
|Euro
|11,2230
|11,2305
|% 0,10
|
|Sterlin
|13,0887
|13,1543
|% 0,48
|
|Frank
|10,5556
|10,6192
|% -0,12
|
|Riyal
|2,5728
|2,5857
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,98
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
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17:58XU030
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17:58
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17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
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17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem