***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.12.2022 20:04
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tamamlanan sermaye artırımı süreci kapsamında elde edilen fonun tamamı, fon kullanım raporunda gösterildiği şekilde kullanılmış, fon kullanımı tamamlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince hazırlanan 28.12.2022 tarihli Denetim Komitesi Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091012
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0586
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,8840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.086,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.086,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7122
|18,7243
|% 0,29
|
|Euro
|19,8661
|19,8844
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,4426
|22,5552
|% 0,25
|
|Frank
|20,0815
|20,2024
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9619
|4,9868
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-7,32
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.332
|7.395
|-4,00
|
|Yarım
|3.550
|3.621
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,24
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|-0,74
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
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17:58
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