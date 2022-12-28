***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tamamlanan sermaye artırımı süreci kapsamında elde edilen fonun tamamı, fon kullanım raporunda gösterildiği şekilde kullanılmış, fon kullanımı tamamlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince hazırlanan 28.12.2022 tarihli Denetim Komitesi Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091012BIST