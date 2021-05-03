***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.05.2021 22:34
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRKAN GENÇLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. Flap Turizm A.Ş. Turinvest Turizm A.Ş. Flap Fuarcılık A.Ş. ve Döksan A.Ş. de yönetim kurulu başkan ve üyelikleri 10.73 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
GÖKHAN SAYGI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Beyaz Fİlo Oto Kir. A.Ş., de yönetim kurulu üyeliği 10.73 A Bağımsız Üye Değil
CEM ATALAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Beyaz Filo Yönetim Kurulu Üyelği B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744323 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleri
MEHMET LEVENT ERDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyelği Beyaz Filo Yönetim Kurulu Üyelği B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795080 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934288
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 23,33
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.421
En Düşük
1.400
18:058,2598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0152
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2395
18:059,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
18:05475,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,00
|Açılış
|: 475,76
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,32
|66.757.308
|% 10,00
|
|KSTUR
|321,20
|1.620.166
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.812.239
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.947.967
|% 10,00
|
|MERIT
|278,60
|2.053.690
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,00
|2.917.871
|% -10,00
|
|ATLAS
|1,62
|15.303.124
|% -10,00
|
|KRTEK
|10,53
|38.512.064
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|91.642.505
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.580.445
|% -9,95
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|KOZAL
|115,80
|851.531.907
|% 2,48
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|SISE
|7,73
|692.630.449
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,12
|331.409.937
|% 0,95
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,85
|240.493.231
|% 1,65
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2497
|8,2598
|% -0,18
|
|Euro
|9,9586
|9,9746
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,4479
|11,5053
|% 0,41
|
|Frank
|9,0231
|9,0774
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1948
|2,2059
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|22,93
|
|Altın Gr.
|475
|476
|4,80
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|7,12
|7,13
|0,22
|
|B. Petrol
|67,50
|67,50
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BSOKE
Yüzde 7.49 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 730, 107 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 33 artarak (% 1.46 ) 1, 478
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17:58XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 13, 212.00 milyon TL de
-
17:58AKCNS
Yüzde 4.85 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 711, 690 adet işlem
-
17:57KONYA
Yüzde 7.27 oranında artışla 959.00 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 386 adet işlem