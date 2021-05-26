***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2021 00:10
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN SAYGI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Beyaz Fİlo Oto Kir. A.Ş., de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi'nde YönetimKurulu Başkanlığı 10.73 A Bağımsız Üye Değil
GÜRKAN GENÇLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. Flap Turizm A.Ş. Turinvest Turizm A.Ş. Flap Fuarcılık A.Ş. ve Döksan A.Ş. de yönetim kurulu başkan ve üyelikleri 10.73 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
MURAT NADİR TANSEL SARAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 25.05.2021 İcrada Görevli Değil Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyelği B Bağımsız Üye Değil
METİN ERSİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 25.05.2021 İcrada Görevli Değil Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyelği B Bağımsız Üye Değil
MEHMET LEVENT ERDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyelği Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyelği B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795080 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleri
CEM ATALAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyelği B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744323 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938061
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
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|Açılış
|: 1.457
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|Önceki Kapanış
|: 1.452
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1.459
En Düşük
1.400
18:058,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 8,4300
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|Önceki Kapanış
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8,4644
En Düşük
8,4535
18:0510,3833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 10,3050
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|Önceki Kapanış
|: 10,2200
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10,3833
En Düşük
10,3595
18:05516,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 9,23
|Açılış
|: 516,62
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|Önceki Kapanış
|: 507,36
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517,43
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|30,80
|103.188.780
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|2.397.386
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|466.135
|% -10,00
|
|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.440.521
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.775.265
|% -9,98
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% -1,85
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% -5,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4468
|8,4644
|% 0,03
|
|Euro
|10,3471
|10,3833
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,9265
|11,9863
|% 0,73
|
|Frank
|9,4067
|9,4634
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2481
|2,2594
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-1,58
|
|Altın Gr.
|517
|517
|9,26
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|0,01
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
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17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem