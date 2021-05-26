***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviGÖKHAN SAYGI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Beyaz Fİlo Oto Kir. A.Ş., de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi'nde YönetimKurulu Başkanlığı 10.73 A Bağımsız Üye DeğilGÜRKAN GENÇLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. Flap Turizm A.Ş. Turinvest Turizm A.Ş. Flap Fuarcılık A.Ş. ve Döksan A.Ş. de yönetim kurulu başkan ve üyelikleri 10.73 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiMURAT NADİR TANSEL SARAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 25.05.2021 İcrada Görevli Değil Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyelği B Bağımsız Üye DeğilMETİN ERSİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 25.05.2021 İcrada Görevli Değil Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyelği B Bağımsız Üye DeğilMEHMET LEVENT ERDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyelği Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyelği B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795080 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleriCEM ATALAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyelği B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744323 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komitelerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938061BIST