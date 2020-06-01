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***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.06.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2020
Karar Sayısı
2020/08
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II - 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ile özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar") ve ara dönem faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını 
beyan ederim.
Gürkan Gençler
Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848230


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Riyal 1,8080 1,8171 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 7,79  
Altın Gr. 380 380 1,16  
Cumhuriyet 2.463 2.504 30,10  
Tam 2.536 2.576 26,80  
Yarım 1.237 1.261 20,80  
Çeyrek 619 629 7,70  
Gümüş.Ons 18,20 18,25 0,36  
Gümüş Gr. 3,99 3,99 0,07  
B. Petrol 38,11 38,11 0,27  
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