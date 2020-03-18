***FLAP* *IHEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.03.2020 09:10
***FLAP******IHEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FLAP, IHEVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830235
BIST
10:0284.736
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -2.041,64
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
84.937
En Düşük
84.303
10:026,4528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0542
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4575
En Düşük
6,3873
10:027,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0714
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
10:02313,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,21
|Açılış
|: 313,31
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|784.641
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|180.404
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|235.874
|% 10,00
|
|ECILC
|2,97
|1.387.970
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|DOHOL
|1,27
|34.152.996
|% 0,00
|
|DGKLB
|1,04
|19.262.584
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,95
|18.455.082
|% 0,00
|
|OZGYO
|0,92
|18.358.163
|% 0,00
|
|ENJSA
|6,94
|18.125.473
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,27
|34.152.996
|% 0,00
|
|OZGYO
|0,92
|18.358.163
|% 0,00
|
|DGKLB
|1,04
|19.262.584
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,45
|8.849.035
|% -9,26
|
|ESCOM
|1,33
|4.463.148
|% -8,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7700
|7,8090
|% 1,07
|
|Frank
|6,6932
|6,7335
|% 0,96
|
|Riyal
|1,7126
|1,7212
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.517
|1.518
|-11,38
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,57
|12,61
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,37
|28,37
|-0,36
|