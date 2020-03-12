FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|1,35
|2.343.653
|% 0,00
|AVGYO
|1,52
|26.985.910
|% 0,00
|IHYAY
|0,81
|40.233.263
|% 0,00
|EREGL
|8,46
|216.250.255
|% 0,00
|GOLTS
|12,00
|3.666.880
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9495
|7,9894
|% 0,13
|Frank
|6,6300
|6,6700
|% 0,54
|Riyal
|1,6538
|1,6621
|% 0,24
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|0,91
|Altın Gr.
|327
|327
|0,16
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|Gümüş.Ons
|16,57
|16,61
|-0,16
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,03
|B. Petrol
|34,35
|34,35
|-1,44
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 100, 473 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 8, 542.00 milyon TL de
- 17:59DAGHL Yüzde -7.75 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 695 adet işlem
- 17:58TRCAS Yüzde -9.47 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 060, 001 adet işlem
- 17:57UTPYA Yüzde -6.58 oranında düşüşle 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 619, 460 adet işlem
- 17:56BNTAS Yüzde -6.02 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 937, 512 adet işlem