***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2020 09:05
***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FLAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Turgut Fırat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827767
BIST
10:2093.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -162,10
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:206,2880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0293
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2779
10:207,0381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0348
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0228
10:20322,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,97
|Açılış
|: 321,75
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VKING
|4,23
|4.743.311
|% 8,18
|
|RTALB
|2,95
|22.673.422
|% 6,88
|
|AKGRT
|5,18
|722.769
|% -13,38
|
|YGYO
|0,36
|1.922.638
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|ASELS
|24,26
|129.171.996
|% -0,41
|
|THYAO
|8,48
|106.751.723
|% 0,00
|
|GARAN
|8,88
|66.255.866
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,15
|40.306.549
|% 0,94
|
|AKBNK
|6,39
|37.616.616
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,15
|40.306.549
|% 0,94
|
|TSKB
|0,93
|15.902.049
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,14
|16.539.264
|% -0,87
|
|KARSN
|1,27
|17.389.626
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,98
|25.243.542
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9101
|7,9498
|% -0,01
|
|Frank
|6,6529
|6,6930
|% -0,15
|
|Riyal
|1,6751
|1,6835
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|12,54
|
|Altın Gr.
|322
|322
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,58
|15,62
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|0,86
|