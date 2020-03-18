***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 10:48
***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FLAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Turgut Fırat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830301
BIST
10:4686.867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 89,36
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
10:466,4584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0598
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4584
En Düşük
6,3873
10:467,0856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
10:46311,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,58
|Açılış
|: 311,94
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
310,39
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|570.064
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|918.252
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|7,95
|186.675.083
|% -0,38
|
|ASELS
|22,00
|185.579.446
|% 0,09
|
|GARAN
|8,33
|167.730.916
|% -0,72
|
|TSPOR
|2,54
|104.874.741
|% -5,93
|
|YKBNK
|2,06
|79.199.670
|% 0,49
|
|TSPOR
|2,54
|104.874.741
|% -5,93
|
|YKBNK
|2,06
|79.199.670
|% 0,49
|
|ODAS
|1,19
|40.380.915
|% 0,85
|
|IHLAS
|0,44
|14.032.054
|% -4,35
|
|IHLGM
|0,79
|22.429.480
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7602
|7,7991
|% 0,94
|
|Frank
|6,6933
|6,7336
|% 0,96
|
|Riyal
|1,7147
|1,7233
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.504
|-25,18
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,48
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|2,60
|2,60
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,30
|28,30
|-0,43
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