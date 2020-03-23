***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2020 08:59
***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FLAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metin Ziya Tansu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831231
BIST
10:1883.094
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -2.701,67
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.636
10:186,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5841
En Düşük
6,5266
10:187,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0430
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:18314,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,00
|Açılış
|: 314,83
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|QNBFL
|144,70
|23.731
|% 9,95
|
|RTALB
|4,81
|10.606.232
|% 9,82
|
|ATSYH
|1,24
|33
|% 9,73
|
|MRSHL
|42,16
|842.523
|% 8,88
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,82
|22.960
|% -9,89
|
|ISBIR
|371,90
|8.926
|% -9,84
|
|ISYAT
|2,18
|1.578.492
|% -9,81
|
|GARAN
|7,04
|66.938.450
|% -5,63
|
|ASELS
|20,42
|42.066.493
|% -4,58
|
|ECILC
|3,59
|38.289.861
|% 8,13
|
|THYAO
|7,55
|33.404.774
|% -5,39
|
|ISFIN
|2,78
|24.172.795
|% -8,55
|
|IHLGM
|0,69
|8.737.308
|% -8,00
|
|ECILC
|3,59
|38.289.861
|% 8,13
|
|YKBNK
|1,80
|18.823.762
|% -4,26
|
|GARAN
|7,04
|66.938.450
|% -5,63
|
|ODAS
|1,17
|10.476.587
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6690
|7,7075
|% 0,83
|
|Frank
|6,6628
|6,7029
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7467
|1,7555
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-12,21
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,31
|26,31
|-0,67
|