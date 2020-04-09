***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.04.2020 09:09
***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FLAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metin Ziya Tansu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836792
BIST
13:2694.343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.117,39
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
13:266,7445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0269
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7935
En Düşük
6,7358
13:267,3444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0257
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3882
En Düşük
7,3356
13:26360,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,77
|Açılış
|: 360,91
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|48.866.769
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|11.543.115
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.339.448
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.540.209
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.175.720
|% 9,97
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|TDGYO
|2,65
|3.701.724
|% -6,03
|
|TIRE
|7,19
|15.918.432
|% -5,15
|
|IHEVA
|2,55
|50.741.806
|% -4,14
|
|ETYAT
|1,51
|6.155.772
|% -3,82
|
|GARAN
|8,01
|463.115.864
|% 1,78
|
|ECILC
|4,59
|383.259.746
|% 6,99
|
|GSRAY
|2,58
|379.129.177
|% 2,38
|
|ASELS
|25,14
|370.906.209
|% 0,56
|
|THYAO
|9,71
|351.954.806
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,58
|379.129.177
|% 2,38
|
|YKBNK
|1,92
|213.632.779
|% 1,59
|
|ECILC
|4,59
|383.259.746
|% 6,99
|
|TSPOR
|3,94
|243.153.482
|% 6,49
|
|IHLAS
|0,57
|35.606.882
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3662
|8,4082
|% 0,11
|
|Frank
|6,9310
|6,9728
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7893
|1,7983
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|16,56
|
|Altın Gr.
|361
|361
|3,16
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|34,28
|34,28
|1,44
|