***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.05.2021 09:30
***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FLAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Turgut Fırat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933997
BIST
10:481.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,93
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
10:488,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
10:489,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0180
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
10:48474,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,03
|Açılış
|: 474,90
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:46
|MRSHL
|271,70
|1.279.707
|% 10,00
|
|VERTU
|31,90
|64.188.309
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|7.387.473
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|5.870.997
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.751.778
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|6.451.760
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|83.516.075
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,67
|5.325.352
|% -7,22
|
|PETUN
|21,82
|11.438.107
|% -6,35
|
|THYAO
|12,57
|287.902.372
|% 2,78
|
|BIOEN
|18,08
|199.041.737
|% 1,52
|
|SISE
|7,65
|198.579.335
|% 1,86
|
|SASA
|36,42
|146.239.396
|% 1,73
|
|TUPRS
|89,80
|138.770.737
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,12
|112.231.329
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,83
|52.655.533
|% 0,55
|
|SISE
|7,65
|198.579.335
|% 1,86
|
|THYAO
|12,57
|287.902.372
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,10
|25.139.182
|% 0,92
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2890
|8,2919
|% 0,20
|
|Euro
|9,9819
|9,9913
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,4405
|11,4978
|% 0,35
|
|Frank
|9,0460
|9,1005
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2044
|2,2154
|% 0,20
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|7,38
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-0,12
|
Seans Raporu
10:46
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10:59FORMT
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10:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VERTU, MRSHL
-
10:58XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 3, 207.00 milyon TL de