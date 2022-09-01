***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2022 09:16
***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FLAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059206
BIST
11:143.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -31,26
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:1418,1663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0186
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:1418,2739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0230
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:14997,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,65
|Açılış
|: 997,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler11:14
|SMRTG
|41,18
|125.327.846
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|EGGUB
|305,50
|92.227.598
|% 9,34
|
|DOGUB
|10,38
|10.926.255
|% 9,15
|
|HUNER
|4,07
|102.725.405
|% 8,82
|
|MTRKS
|52,80
|1.497.883
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,72
|12.212.828
|% -5,74
|
|THYAO
|71,25
|2.224.574.384
|% -2,53
|
|HALKB
|9,15
|2.154.865.597
|% 6,15
|
|VAKBN
|7,89
|1.415.197.724
|% 7,93
|
|PETKM
|14,21
|1.310.918.618
|% -1,46
|
|GARAN
|22,38
|1.059.071.364
|% -2,70
|
|HALKB
|9,15
|2.154.865.597
|% 6,15
|
|EKGYO
|4,05
|942.143.846
|% 1,00
|
|VAKBN
|7,89
|1.415.197.724
|% 7,93
|
|YKBNK
|6,97
|966.360.861
|% -0,99
|
|ZOREN
|3,05
|308.089.833
|% 4,10
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1620
|18,1663
|% -0,10
|
|Euro
|18,2497
|18,2739
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,0633
|21,1689
|% -0,08
|
|Frank
|18,5994
|18,7115
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8295
|4,8537
|% 0,11
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-8,27
|
|Altın Gr.
|997
|998
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.705
|6.758
|-16,00
|
|Yarım
|3.267
|3.304
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|-0,47
|