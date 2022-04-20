***FLAP* *NIBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.04.2022 18:25
***FLAP******NIBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [FLAP, NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) ve Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/04/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı - MKK Sicil Numarası
BİLAL AKPINAR (37358288)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/07/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022392
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0307
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6858
En Düşük
14,6396
18:0515,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1136
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9570
En Düşük
15,8030
18:05921,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,83
|Açılış
|: 921,34
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,39
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6659
|14,6808
|% 0,21
|
|Euro
|15,9163
|15,9296
|% 0,72
|
|Sterlin
|19,1002
|19,1960
|% 0,60
|
|Frank
|15,4066
|15,4994
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9004
|3,9199
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|2,64
|
|Altın Gr.
|920
|921
|2,08
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|-0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,16
|