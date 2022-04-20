***FLAP* *NIBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***FLAP******NIBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [FLAP, NIBAS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) ve Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/04/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve Soyadı - MKK Sicil NumarasıBİLAL AKPINAR (37358288)Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/07/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022392BIST